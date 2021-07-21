57歲影帝劉青雲近來和天王郭富城在大陸拍攝電影《掃毒3》，而兩人私下去吃火鍋也被捕獲，帶著漁夫帽、打扮休閒的劉青雲，竟然看上去皺紋不少、鬍子花白，和過往形象差很大，讓網友都驚呼認不出來。

「汕尾明珠廣場」官方號近日曬出劉青雲和郭富城吃火鍋的視頻，穿著藍色上衣搭灰色短褲的劉青雲笑容滿面，不過仔細一看，他臉上多了一些皺紋，加上花白鬍子仍感覺出狀態不錯，網友也驚呼認不出劉青雲，顯得老態不少，相較全身黑還戴口罩、帽子的郭富城，打扮比他還低調，但得出來狀態很好。

劉青雲鬍子花白認不出。(圖／翻攝自鳳凰網)

郭富城打扮低調。(圖／翻攝自鳳凰網)

其實，之前微博流傳《掃毒3》側拍照，只見郭富城留著鬍子，身穿白色吊嘎，好身材一覽無遺，結實的胸肌和手臂，完全看不出已經55歲了，雖然已是大叔年紀，依舊相當有魅力。

《掃毒3》集結劉青雲、郭富城、古天樂三大影帝，原定去年底到泰國拍攝，因受新冠肺炎疫情影響，劇組改到雲南搭景扮泰國，6月已在西雙版開拍，因為多以街景拍攝，因此不時也能捕獲拍攝現場。

劉青雲曾獲得金馬影帝、香港金像影帝，演技無庸置疑，外界公認寵妻狂魔的他，除了和老婆郭藹明戀愛外，出道38年完全零緋聞，夫妻倆不僅出外逛街一定會牽手，吵架也總是讓愛妻，結婚20多年恩愛如昔，是演藝圈佳話。