颱風還未來報到，但部分外圍雲系已經帶來降雨，讓整體溫度有燒燒降溫，用電量也連帶減少。台電預估，21日預估最高用電3750.0萬瓩，尖峰使用率88%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4216.1萬瓩，預估尖峰備轉容量466.1萬瓩，備轉容量率為12.43%，供電燈號亮出供電正常的綠燈。

氣象局預估，（火因）花颱風持續靠近，21日受颱風外圍環流影響，北部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨，山區有局部大雨發生的機率。

觀察未來一週電力供需預測，未來可能受颱風外圍環流影響，部份地區會有降雨帶來降溫，因此整體用電量最高預估3800萬瓩，較上周略降，預估備轉容量餘裕在414萬瓩至520萬瓩之間，備轉容量率落在11.05%至15.75%之間。