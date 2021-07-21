據華爾街日報報導，向科技巨頭蘋果公司和運動品牌Nike等美國企業供貨，以及生產其他在美銷售產品的中國工廠正在避免聘用來自新疆的工人。

報導指出，蘋果主要供應商藍思科技逐步淘汰透過國家支持的勞工計劃，從新疆調來的維吾爾族工人。另據大陸口罩生產商湖北海鑫防護用品集團的一名員工稱，公司已不再僱用新疆工人。

美國參議院上周通過禁止從新疆地區進口產品的法案，為華盛頓就美國官員所稱的，中國對維吾爾族和其他穆斯林群體的持續種族滅絕行為，而對中國採取的最新措施。