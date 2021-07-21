21日最新經濟數據，日本汽車與晶片製造設備，分別熱銷美國與中國市場，因此6月出口意外大增，讓外界又燃起日本景氣可望復甦一絲希望。

21日所發布的日本6月出口，較2020年同期大增48.6%，且連4個月都是雙位數成長。雖然車用晶片短缺，讓日本汽車業者產出不順暢，但2020年因疫情緣故造成比較基期低，使得日本出口年增率還是很亮眼。

東京為抑制新冠病毒而實施的緊急狀態，也讓民眾看緊荷包捨不得花錢。因此，日本政府冀望藉由國外需求拉升出口，自己經濟數字能好看一些。

平均來說，日本2021上半年出口增加23.2%，並超過疫前2019年上半年表現。同時，也是自2010年上半年以來，成長力道最大的半年度。

另外，日本6月出口大增48.6%，超乎市場平均預估值46.2%。至於日本5月出口年增率曾寫下49.6%佳績，創1980年4月以來單月最大漲幅。

若按出口地區來看，日本全球最大貿易夥伴中國大陸，6月出口年增27.7%，拜日本晶片製造設備、原物料以及塑膠產品受到中國大陸喜愛。另一方面，在汽車、汽車零組件與馬達產品推動下，日本6月對美出口更是暴增85.5%。

同時，日本6月進口也年增32.7%，優於預期的29.0%。至於日本貿易順差為3,832億日圓約34.9億美元，比市場平均預估的4,600 億日圓稍低一點。

受到緊急狀態實施影響的日本，第1季經濟季增年率竟衰退3.9%。第2季因疫情持續未退，加上東奧復賽對民間消費助益不大，因此預估最好也可能只是持平而已。