因美元走堅，且美國公債殖利率自近5個月低點反彈，削弱黃金避險需求，拖累金價轉跌，但因投資人仍擔心新冠變種病毒delta阻礙經濟復甦，進而限制金價跌幅；截至台北時間7月21日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌4.8美元，報每盎司1806.6美元。

9月白銀下跌0.16美元，報每盎司24.835美元。

10月白金下跌4.4美元，報每盎司1060.8美元。

9月鈀金下跌6.4美元，報每盎司2634美元。(商品行情網)