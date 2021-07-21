《商情》黃金亞洲電子盤轉跌 10:532021/07/21 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走堅，且美國公債殖利率自近5個月低點反彈，削弱黃金避險需求，拖累金價轉跌，但因投資人仍擔心新冠變種病毒delta阻礙經濟復甦，進而限制金價跌幅；截至台北時間7月21日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌4.8美元，報每盎司1806.6美元。 9月白銀下跌0.16美元，報每盎司24.835美元。 10月白金下跌4.4美元，報每盎司1060.8美元。 9月鈀金下跌6.4美元，報每盎司2634美元。(商品行情網) 《傳產》高雄這產品超車巨蛋黃金店面 《紡纖股》成衣雙雄跌過頭 外資送暖喊買 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #轉跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂疫情升溫 帶動紐約期金回升 09:442021/07/21 財經 《金融》電子業積極擴產 企業H1募資金額創高 08:032021/07/21 財經 《晨間解盤》大內資有意 電子再拚百花齊放(倫元投顧提供) 07:462021/07/21 財經 《商情》低點反彈 周二銅價上揚 09:442021/07/21 財經 美股四大指數反彈 台股早盤上漲逾百點 09:192021/07/21 財經 1分鐘讀財經》台積電殺完了 專家爆最壞情況已過 08:282021/07/21 財經 《電子零件》Q2獲利3.98億元 金居反攻 09:452021/07/21 財經 東奧4選手永不放棄 上線1周人氣夯 04:102021/07/21 焦點要聞 外資挺台積：最壞情況已過 04:102021/07/21 財經要聞 6月外銷訂單亮眼 基本金屬接單 比電子更強 04:102021/07/21 財經要聞 高端第2根漲停 航運大復活 台股開盤漲逾170點 09:092021/07/21 財經 財經熱門新聞 鄭州暴雨影響iPhone生產基地？鴻海回應了 - 財經 搶賺百年一遇 長榮明年起再添42艘新船 - 財經 網路鄉民調查局 置產理財專家來解惑 - 財經 空難不死現擁5.7兆身價 外媒曝光貝佐斯13件神祕過去 - 財經 長榮樂看海運景氣 總座8字曝下半年市況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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