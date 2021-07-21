據美國石油協會(API)最新數據顯示，上周美國原油庫存增加了80.6萬桶，汽油庫存增加了330萬桶，加劇了市場對新冠疫情可能抑制燃料需求的擔憂，引發盤中油價回跌；周三(7/21)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.44美元，報每桶66.76 美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.28美元，報每桶69.07美元。(商品行情網)