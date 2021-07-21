《國際油價》原油亞洲電子盤回跌 10:532021/07/21 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會(API)最新數據顯示，上周美國原油庫存增加了80.6萬桶，汽油庫存增加了330萬桶，加劇了市場對新冠疫情可能抑制燃料需求的擔憂，引發盤中油價回跌；周三(7/21)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.44美元，報每桶66.76 美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.28美元，報每桶69.07美元。(商品行情網) 《電子零件》外資挺上840元 國巨逆勢衝高 《商情》黃金亞洲電子盤轉跌 #報每桶 #回跌 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》大內資有意 電子再拚百花齊放(倫元投顧提供) 07:462021/07/21 財經 美股四大指數反彈 台股早盤上漲逾百點 09:192021/07/21 財經 《國際產業》用戶增長超預期＋跨足遊戲 網飛盤後跌轉升 10:362021/07/21 財經 《類股》不鏽鋼續攻 中鋼遭法人空軍箝制 10:362021/07/21 財經 傳產倒貨、電金撐盤 台股跌勢縮小 12:142021/07/21 財經 《科技》亞洲生技大會開幕 李鍾熙：生技業具重要性 11:442021/07/21 財經 亞洲生技大會 五大議題 15:502021/07/21 財經 不斷更新》長榮、陽明盤中跌停 台股由紅翻黑跌近百點 09:092021/07/21 財經 《其他電子》凱崴兩岸積極擴產 樂看Q3、H2業績 11:102021/07/21 財經 《航運股》長榮配息2.5元 董座：今明年營運樂觀 10:362021/07/21 財經 航運股重挫與台指期結算 台股失守17500點 15:382021/07/21 財經 財經熱門新聞 長榮出關首日就見傳說密碼 大單連續敲進打開跌停 - 財經 力旺總經理沈士傑辭世 董事長徐清祥暫代職務 - 財經 網路鄉民調查局 置產理財專家來解惑 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 《半導體》半導體傳噩耗 力旺總座沈士傑辭世 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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