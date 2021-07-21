隔夜美股強勁反彈，道瓊指數大漲550點或1.62%，創下1個多月來最大漲幅，標普500指數和以科技股為主的那斯達克指數均漲逾1.5%，惟對香港股市的提振有限，周二恆生指數開漲0.3%後反轉走低，目前小跌0.25%，國企股目前幾近持平。

恆生科技股股小升0.4%。騰訊跌1.014%，同程藝龍漲3.16%，快手跌0.72%，小米跌0.73%，舜宇光學大漲逾５％,瑞聲漲近１％,美國跌近１％，阿里巴巴小漲0.3%。

中國恒大繳納4筆債息共3.5億美元，股價在過去兩日暴跌近25%後，周三反彈走高，目前漲逾1%，稍早前一度大漲4.6%。

新創建看好全年獲利成長逾3倍，股價應聲飆漲近9%。

長城汽車上半年獲利年增2倍，帶動股價漲逾10%。

藍月亮示警上半年恐由盈轉虧，目前重挫近7%。

遭大股東WuXi Biologics Holdings今年內來第三度減持，藥明生物跌3.6%。

中國河南省遭遇災難性暴雨襲擊，14家港股企業受到影響，媒體報導，鄭州三天內下完了一年的雨量。河南概念股漲跌互見，中原建業跌逾2%，建業地產跌逾1%，大山教育、建業新生物、宇華教育漲逾1%。