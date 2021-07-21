長賜輪擱淺事件，造成今年海運運價大漲、供不應求的一大主因，長賜輪於7月7日解除扣押重新啟航，長榮(2603)總經理謝惠全表示，經船東正榮商船告知，長賜輪抵達歐洲卸貨後，需進塢維修，在維修完成後，會再重新投入航線營運，至於賠償金額，船東並未告知。

謝惠全指出，長賜輪正在開往歐洲的航程中，依照驗船協會開立的適航證明要求，這艘租船必須以較低的安全速度航行，且只能靠泊荷蘭鹿特丹及英國費利克斯托二個港口，因應這項安全規範，原本預計運抵德國漢堡的貨櫃將於鹿特丹先行卸下，再轉運至目的港。

至於長賜輪上的貨物長榮已妥善規劃碼頭泊位的安排，並將與卸貨港的相關單位保持聯繫，在船舶到港之後儘速卸貨。

根據長榮規劃，長賜輪7月28日會先靠泊鹿特丹Delta碼頭，卸當地進口及轉口櫃，8月2日靠泊鹿特丹Euromax碼頭，卸漢堡進口及轉口櫃，再由加班開出的長實輪轉運至漢堡，8月3日靠泊費利克斯托，卸當地進口櫃，8月8日則由長實輪靠泊漢堡，卸當地進口及轉口櫃。