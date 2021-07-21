國民黨立委蔣萬安表示，台灣選手抵達日本參與東京奧運，四年一次辛苦為國家打拚爭光，政府應該給予最舒適的環境、提供最大力的協助。體壇改革也必須被重新檢討，甚至進一步推動修法，讓為國爭光的運動員及選手都能能無後顧之憂，獲得制度性保障。

蔣萬安批評，選手竟然搭乘經濟艙，事前沒有詢問選手的需求，讓選手在出國比賽的時刻，還得分神面對這些紛擾，真的辛苦了。

蔣萬安說，力挺體育不該只是政府的口號！請蔡政府務必履行2016年承諾，真正重視選手們的各項需求，奧運期間讓每一位選手都能得到應有的尊重及照顧。這些紛擾都不該影響、打擾全力備戰的中華健兒。

蔣萬安表示，等到賽事告一段落，該究責、該檢討，就在立法院預算會期好好把關，不容許再出這樣的紕漏，體壇的改革也必須被重新檢討，甚至進一步推動修法，讓為國爭光的運動員及選手都能無後顧之憂獲得制度性保障。