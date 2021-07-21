河南特大暴雨水位及腰 8條國道、8條省道積水塌方

【每日必看】大陸鄭州暴雨侵襲!馬路成水路 地鐵車廂水淹齊腰險象生

大陸河南省20日遭遇極端強降雨，截至今日早上，河南國省幹線共有G107、G234等8條國道、8條省道共計30個路段因強降雨引起的路面積水、塌方。「鄭州地鐵」20日晚上發布的消息，受持續暴雨影響，鄭州地鐵全線網車站現已暫停運營服務。大陸網路上更出現一段影片，多位乘客被困地鐵車廂，車廂內的水位以及腰，並在不斷上升，十分可怕。

此次極端強降雨對鄭州地鐵運營造成嚴重影響，大陸交通運輸部辦公廳今（21日）發出通知，稱未來10天大陸華北、西南、江漢、黃淮、華南等地區仍有暴雨，局部地區有大暴雨，防汛形勢十分嚴峻。各地交通運輸部門要清醒認識到當前城市軌道交通防汛工作的極端重要性和緊迫性，進一步提高政治站位，堅持人民至上、生命至上，把民眾生命安全放在第一位。

並強化應急處置和搶險救災，下令各地交通運輸部門切實發揮與應急管理、水務、電力、醫院等單位以及屬地政府、街道的應急聯動工作機製作用。當發生淹水倒灌等突發事件時，嚴格按照《城市軌道交通行車組織管理辦法》要求，不具備安全運行條件的，應堅決停運；運營單位要按照預案要求做好第一時間應急處置和信息報告，交通運輸部門及時通知相關部門按照應急響應級別，迅速開展應急處置工作，確保乘客生命安全。

對於發生淹水倒灌的線路，在積水抽排完成後，對設備系統全面深入細緻排查，及時更換受損設備，必要時可以聘請第三方機構、行業專家對相關線路進行全面測試評估，經安全評估確認具備安全運營條件後，方可投入運營，嚴防次生災害發生。