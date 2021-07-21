福和國中老師施妙旻(站立者)致力以多元方式進行英語及閱讀教學。(新北市教育局提供)

教育部20日公布110年師鐸獎獲獎名單，新北市共有6名教育人員獲獎，領域跨足雙語、閱讀、藝術人文等，皆是教育界的佼佼者。如疫情許可，預計於9月27日安排獲獎教師，於陽明山中山樓接受總統蔡英文頒獎表揚。

板橋莒光國小校長邱承宗服務逾40年，曾一手打造新北市第一所都會型英速魔法學院，也是第一批實施雙語實驗課程學校的推手，全面推動雙語教育，提升學生英語學習品質，同時積極參與各項教育政策制定及推動、擔任各項輔導團召集人，傾盡全力去實踐教育愛。

新店大豐國小老師林曉筠現任音樂科任教師，無償擔任學校管弦樂團行政與指導，率領學生團隊屢獲全國音樂比賽特優，她積極推廣客家音樂，以「讓世界聽見臺灣」為使命，率團至新馬、日本、中國北京等地演出，在2019年澳洲布里斯本國際藝術節中，結合望春風與澳洲叢林流浪重編新曲「叢林春風」，獲得極高讚賞，以音樂打造希望與夢想，傳承藝術文化。

淡水國小老師郭炎煌致力將藝術融入教學生活，當校園中有改建或新建工程時，就會看到他帶領學生創作校本課程，包含生態意象、陶藝裝置或搬來300個廢棄輪胎創作家鄉《守護神》大型立體創作，將本土文化藝術融入校園硬體中，美化校園同時兼具陶冶學生心靈、增進學生自信與美感素養，甚至與加拿大外師合作，設計雙語百年校史明信片、撲克牌，同時向加拿大大學生推廣書法，讓雙語教育接軌書法課程。

瑞芳高工老師趙雅靜老師服務逾20年，「盡全力」、「致完美」、「空得失」是她從事教育工作20年來對自己的期許，只要學生有專業科目上的需求，她都會義務利用假日或課餘留下來協助學生，也包含學生技藝競賽培訓、專題製作，為的就是希望瑞芳的孩子可以擁有多點教學資源，屢次帶領學生在全國技藝競賽、科展競賽等獲得佳績。

新店達觀國中小主任吳自輝是學生們口中的「吳爺爺」，每天早晨6點多就站在校門口關心學生到校安全，從未間斷，曾每日親送接送中輟之虞的學生，來回10多公里的山路，讓學生得以順利畢業；吳也是學校資深行政主任，對後進的行政教師不遺餘力傳授自己的本領，用心提攜後進，同時也擔任中華民國童軍總會國家研習營訓練員，參與組織各項全國性童軍教育的推動，發揮「為教育服務」的精神。

永和福和國中老師施妙旻致力以多元方式進行英語及閱讀的教學，曾帶學生到美國進行國際教育交流，接待來自肯亞和芬蘭的交換學生入班上課，在不同文化背景的激盪下，讓學生對學習英語有興趣，也增進不同國籍的彼此了解。她也擔任新北市智慧學習領航學校種子教師，分享運用載具使課程設計更豐富，結合科技、英語及閱讀，帶領孩子與國際接軌。

新北市教育局長張明文表示，每一位獲獎人員都是新北市的榮耀，讓孩子在求學過程中，時時擁有明燈指引，感謝新北教育夥伴，長期為學生熱情奉獻而不求回報，帶領新北教育精進成長，齊心為孩子打造充滿愛與希望的教育理想國。