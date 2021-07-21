疫情嚴峻時期，警方除執行各項防疫工作外，掃黑、緝毒等行動仍未停歇，警政署統計，自今年5月迄今，警方已溯源查獲竹聯幫仁堂、雷堂、平堂、天蠍堂、武曲堂、天道盟太陽會、正義會、北海會、四海幫海豪堂、海壢堂、海南堂，以及北聯幫、北山會聯盟與地方角頭等幫派組織40件290人，查扣各式槍支11把、各類毒品45公斤等贓證物，行政院長蘇貞昌21日親赴刑事局檢視查緝成果。

警方同時斬斷黑幫經營的詐欺機房及走私、販賣毒品等不法金流，其中暴力討債14件、詐欺機房5件、走私販毒5件及隱身特定政黨犯罪2件。

為防堵新興毒品濫用，行政院已責成內政部及法務部對毒咖啡包積極查緝。但這些毒品的先驅原料在大陸並未列管，取得容易，常被歹徒走私來台製毒。

其中，毒咖啡包先驅原料二碘甲基苯丙酮，7月14日才剛正式公告為第四級毒品，檢警等治安單位隨即偵破2件製毒工廠案，查扣毒品半成品近200公斤、製毒原料與化學試劑近3000公斤，估計將可製成60萬包毒咖啡包，有效遏制毒品流入市面，並阻斷黑幫不法金流。

警方表示，會持續以「跨區合作、密切情資交流」與「窮追猛打、 一個一個抓」策略，實施全面性打擊幫派組織、斬斷金流、查緝槍械行動。

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！