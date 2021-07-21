高雄連續19天「嘉玲」，但高市議員陳若翠21日揭露IKEA宜家家居高雄店一名銷售部門主管，7月15日出境返回馬來西亞時採檢為陽性，高市府接獲通報後，緊急匡列相關接觸者，並展開清消作業，對此，高市府衛生局表示，疫情發布與說明以中央流行疫情指揮中心及市府為準。

據了解，30多歲的馬來西亞籍女子原本在高雄IKEA擔任業務主管，但該名女子打算回馬國，因此在7月中旬離職，之後先在高雄醫院採檢為陰性，並持檢驗報告，於16日搭機回國，未料入境後採檢確變成陽性確診，CT值約在30上下。

高市府在19日接獲通報後，緊急展開調查及清消作業，據悉，該名馬國女子住鼓山區，生活背景單純，平時多待在住處，在台灣也有親友，工作時多搭乘捷運上下班，確診消息傳出後，市府已緊急匡列與她密集接觸的室友與職場上的工作伙伴，另名負責接送她搭機的親友也一併被匡列。

高市府衛生局表示，疫情之發布由中央流行疫情指揮中心及地方政府公布為準，非正式對外發布或未經證實的資料，勿隨意散播、轉傳，違者將依傳染病防治法第63條，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例第14條或社會秩序維護法第63條第1項第5款處理。