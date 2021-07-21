台北市長柯文哲（左二）21日至光復市場擔任一日理貨員，勞動局長陳信瑜（左一）也補充疫前間也推出「你上工我加薪2萬」就業專案。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲（左）21日至光復市場擔任一日理貨員，熊貓資深公共事務經理郭昕宜（右二）在旁協助。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲21日至光復市場擔任一日理貨員，他表示傳統市場面對疫情必須要轉型，因此要與電商平台合作推出外送服務，北市府提供4200萬元作為補助，目標希望6個月轉型成功，不然疫情存在、人流下降，傳統市場若不轉型一定會垮。

北市市場處指出，北市已有21處公有市場、8處夜市共約259攤與外送平台業者合作，可拓展客源、降載市場人流，北市府也提供4200萬元的補助，針對有稅籍登記者，每攤每月補助50％服務費（上限1萬元）；無稅籍登記者，每攤每月補助25％服務費（上限5000元），以提供誘因，輔導媒合轉型。

柯文哲說，降低市場人流，要發展店商加物流，庶民經濟中的勞力密集要轉型為資本密集、技術密集，他之前去北歐最大感觸是，北歐 平均每攤比台灣大很多，因此這次疫情是轉機，要把北市市場升級一次，點餐、點貨的系統要重設一遍。

柯說，面對疫情，國人每天買菜的文化習慣要改變，他以前在美國一周才去1次市場，現在可發展在網路一次訂購，這時代的重點是速度，下單拿貨是物流的問題，所以要求廠商給的品質要一致，電商要講究信用問題，民眾之所以會想到場看，就是擔心買到的是臭掉、壞掉，不過關於線上、線下怎調派還要磨合，「很多系統跑一陣子，就會變成侏儸紀公園，每個生物都會找出路！」

針對疫情間的市場管制，柯說，理想上市場要慢慢比照醫院，醫院是要求所有工作人員都要打疫苗、PCR篩檢、要乾淨，以免病人進去感染醫護人員再傳染別人，他發現市場人流高、是傳染病重要媒介，所以市場要造冊，工作人員全都要打過疫苗及健康檢查，另外台北通也要能夠下載健保署資料，讓北市建立起管理系統，還要再討論。

市場人員是否要打第2劑，柯說，按照感染度高低來調整打疫苗，北農當初調1萬4000劑全打完一輪後，保護力提高，當然2劑會更好，所以市場員工全都要造冊，從健保資料庫的身分證資料，看是否打過疫苗、打完2劑、14天健康檢查做過，才確保安全。

柯也提到，與其做紓困補貼，不如給錢轉型，因每個產業都要應付後疫情時代，必須存活下去，目標希望6個月可將市場轉型成功，把生意做起來，若不轉電商物流、一定要傳統，那生意一定不好、不轉型就會垮，面對新常態要保持快速的應變。針對案15493皮膚科醫師開罰了沒，柯僅說「這個我要去問該單位。」

勞動局長陳信瑜補充，感謝熊貓等多家平台業者願提供理貨員職缺，熊貓平台甚至釋出攤商免費會員服務，只收取外送服務費，給予攤商多項減免優惠，包括上架及設備等費用；勞動局疫前間也推出「你上工我加薪2萬」就業專案。