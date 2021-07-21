前年林姓男子妄想「國小同學遭棄屍於混凝土車」，他認為走在斑馬線的吳姓工人「自願被撞」，於是駕車輾壓並逃逸，警方據報鳴槍12槍合力制伏林男，吳男送醫後倖免於死；歷審考量林男因妄想症犯案，減刑後依殺人未遂罪判刑7年半，上訴後，最高法院駁回定讞。

案發前1天林男出現精神疾病症狀，妄想其2名國小同學遭人殺害並棄屍在預拌混凝土車內，以致情緒緊張、徹夜未眠，2019年9月16日上午7點，林男開車在高雄市前鎮區一帶尋找工地及裝有國小同學屍體之預拌混凝土車。

林男看到身著工人服之吳姓男子徒步行經斑馬線，他認為「對方向我點頭示意自己讓我撞」，竟駕駛自用小客車衝撞吳並予拖行進而輾壓，吳的同事當場目擊，立即報警並通報救護車到場將吳送醫急救，吳男始倖未發生死亡結果。

林男駕車逃逸後，行經高雄市小港區沿海二路中鋼公司東門口時，經員警攔查並鳴槍12槍，合力制伏拒捕之林男。

歷審念及林男長年飽受精神疾患之苦，案發時因受妄想病症之影響，以致辨識其行為違法之能力顯著減低而犯案，依殺人未遂判處有期徒刑7年6月，並於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，最高法院駁回上訴確定。