10年第16拍，員林精華土地每坪3萬多元拍定。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

10年第16拍，員林精華土地每坪3萬多元拍定。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

法務部行政執行署彰化分署為執行朱姓民眾欠稅案件，從2011年起執行拍賣員林市某花園大廈建築基地持分的7.72坪土地，歷經10年15次拍賣都流標。分署去年4月成立的「大彰化不動產拍賣資訊交流平台『LINE』群組」宣傳後，今年4月的第16次終於有人應買，分署通知有優先承買權的大廈全體共有人，分析利害關係，最後大廈住戶集資買回。

彰化分署表示，朱姓民眾因未依規定申請營業登記，2006年1月至12月擅自興建房屋銷售，逃漏營業稅遭裁罰1055萬餘元，經財政部中區國稅局員林稽徵所於2011年5月間，陸續將案件移送到彰化分署執行，截至目前已執行到230萬元，尚欠820餘萬元。

彰化分署發現朱名下尚有一筆位於員林某花園大廈的7.72坪土地持分，即開始拍賣程序。土地雖然位於員林精華地段，但因為屬於大廈持分土地，義務人並無該花園大廈的建物持分，近10年持續了4輪15次拍賣程序，都等無人，一再流標。

去年分署為讓拍賣便利與迅速，與彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會公私異業結合，全國首創「大彰化不動產拍賣資訊交流平台『LINE』群組」。今年4月9日將這第16次特別變賣程序拍賣公告上傳該平台，出乎意料的，在同月20日即有第三人願意出價以25萬6000元應買，也讓承辦士氣大振。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，10年間分署曾拜訪當地里長及公寓大廈主任委員，說明拍賣大廈持分土地事由，協調能由公寓大廈住戶集資買回，避免因第三人購買所造成日後產權困擾。然住戶們認為這是大廈共有基地，且義務人也無建物，一般人應無競標的意願，始終無法達成共識。

直到大廈住戶接獲分署優先承買通知後，始覺事態嚴重，協調以共同出資購回，遂於6月15日由主任委員出面向分署提出行使優先承買權，避免因該筆持分土地由第三人買走所造成的困擾。創下罕見由大廈住戶集資自行購回案例。