300萬台灣人接下來1個月都是打AZ！精神科醫師潘建志表示，AZ副作用研究多以歐美數據為主，近日韓國發布論文整理出醫護打完AZ的副作用，其中包括注射局部反應、局部壓痛、局部紅熱、局部水腫、全身反應、肌肉疼痛、發熱感、冷顫與疲倦。他認為同是亞洲人，這個結果可能會更接近台灣人的反應。

潘建志今在臉書發文表示，接下來的一個月，台灣300萬人全都打AZ。網路上有許多打AZ副作用的表格，但來源多是歐美人體臨床試驗，而他最近發現一篇韓國的論文，同是亞洲人，醫護接種AZ後報告副作用，數字較細膩，感覺也更接近台灣人的反應。

接下來1個月台灣300萬人都打AZ，醫參考韓國論文，列出亞洲人常見的9大副作用。（圖／翻攝自潘建志臉書）

潘建志指出，AZ的副作用多在打第一劑的時候出現，第二劑基本上沒有感覺。注射部位紅腫痛是一定的，半天內出現持續1至2天的全身性反應，包括肌肉疼痛，發熱感，發冷和疲倦等，這都是身體免疫反應的表現，藥氣在走，越年輕效果越明顯，許多人甚至需要吃顆退燒藥來緩解。

潘建志建議，接種完後可以請假休息，並呼籲老闆與上司應多多體諒。少部分、約百分之九的人需至醫院看一下，但整體來說，打AZ的副作用還在可忍受的程度，大概有八成的人願意打第2劑。

潘建志也說，至於許多人擔心的AZ副作用「血栓」，全世界統計發生率約是百萬分之13，主要出現在40歲以下的年輕人，打針後4至28天出現嚴重頭痛、胸腹痛、四肢痛或皮膚紅疹出血斑要趕快看醫生。

潘建志分享自己的接種經驗，當時打完第一劑AZ後，直到第二天才開始有感覺，身體覺得疲倦、全身肌肉輕微疼痛，接種處一點紅腫，但是體溫沒上升，其他地方也沒太多不舒服，第三天睡醒後疲倦與痛感都直接消失。後來他也完成第二劑AZ接種，整體來說，副作用的感覺較接近韓國的論文。

最後潘建志也提到，擔心疫苗有副作用，不敢或不想打疫苗，可以想想兒童與幼兒不能打疫苗，而我們忍受這些副作用是為了保護他們。他並提醒，打完疫苗仍需做好個人防護，但接觸別人的時候比較不會胡思亂想，心也能定的下來。