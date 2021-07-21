施打疫苗手語翻譯服務，並代為填寫基本資料。（台中市政府提供）

施打疫苗手語翻譯服務，轉達醫生問診服務。 （台中市政府提供）

服務無障礙！中央COVID-19公費疫苗預約平台開放18歲以上民眾登記，台中疫苗覆蓋率也穩定上升，為協助身障者也能順利登記及預約施打疫苗，台中市政府社會局提供復康巴士、個人助理、手語翻譯等服務，讓身障者安心防疫，與全民一同抗疫。

聽覺障礙的陳先生說，他在確認接種疫苗時間後，向手語翻譯中心申請手語翻譯員服務。他感謝手語翻譯員全程陪伴打完疫苗，施打過程中翻譯員清楚轉譯施打疫苗流程、 副作用，以及施打後各項注意事項，讓他更加了解安心。

社會局長彭懷真表示，手語翻譯服務項目包含就醫看診、求職、到警局或法院辦事以及大型公開 活動等，目前已有4人申請手語翻譯員陪同施打疫苗。聽障者如有手語翻譯或聽打服務 需求，可向手語翻譯中心提出申請，電話04-22211657、Line ID為0900186572，相關資 訊請參考社會局網站。

此外，疫苗開放第五類對象接種後，社會局媒合個人助理陪同自立生活服務身障者接種 疫苗目前30人均已順利完成施打。身障者如有交通需求也可預約復康巴士，免費接送 至醫療院所或快打站，迄今已有超過400名身障者搭乘復康巴士施打疫苗，服務超過750 趟次。

社會局指出，預約復康巴士除可透過系統 預約，也可電話洽詢各區，第一區 （大安、大甲、外埔、清水、沙鹿、梧棲、神岡）為04-26520669、04-26520689；第二區（龍井、大肚、西屯、南屯、烏日）為04-23551695；第三區（豐原、石岡、 新社、 東勢、和平、潭子 后里、大雅）為04-25367001、04-25368001；第四區（北屯、北 區、太平）為04-22791661、04-22792486；第五區（東區、大里、霧峰、西區、 南 區、中區）為04-35090123。