根據《Scoop B》記者布蘭登羅賓生21日爆料，在結束兩年3000萬美元合約後，勇士後衛烏布雷休兵期成為完全自由球員，也吸引尼克認真且嚴肅的招募興趣，原因是烏布雷的打球球風，相當適合尼克總教練席波迪體系，更得尼克球員認同。

「尼克對於烏布雷的招募興趣是真實的，他被列在尼克引援名單之中，這份名單也很短，」布蘭登羅賓生表示，「一名尼克現役球員認為，烏布雷將是總教練席波迪的好搭檔，他是屬於席波迪類型的球員，防守能量很高，也可投三分外線。」

尼克今年夏天大約擁有5000萬美元的薪資空間，想簽下烏布雷並非不可能，《The Athletic》薪資專家平克斯表示，「尼克在任何情況下都有不少未知數，如果他們想要招募烏布雷，認為他是可以提升球隊的好手，尼克就會把錢都放在他身上。」

除了想要招募烏布雷，尼克最近也想在自由市場找尋一名控球後衛，目前看上了鵜鶘後衛「球哥」朗佐鮑爾，不過球哥吸引不少球隊爭搶，尼克想要把他弄來難度不小，先前也曾謠傳尼克想要招募拓荒者球星利拉德，但真實性與可行性不高。