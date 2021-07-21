鄭州地鐵遭到水淹、目前已知致12人死亡。取自網路

針對此次鄭州暴雨致災情慘重，北京青年報旗下「團結湖參考」微信公眾號今（21日）報導，7月13日，河南省早早宣佈防汛進入「戰時狀態」。知情人士透露，河南省從上到下都已經動員起來，準備迎接汛情的到來。也就是說，應對這一輪強降雨，河南省做了充分準備的。儘管如此，鄭州出現的災情仍然讓人們感到猝不及防。

文章指出，「醫院停電，地鐵成為河流，公交停運，大量車輛泡水，社交媒體上到處都是求救的聲音。隨著圖片和影片的海量轉發，人們開始質疑，為什麼鄭州面對預期的災害，沒有做好萬全的準備？」

文章批評指，從現有的材料看，鄭州乃至河南在此次汛情到來前仍然採取傳統的「內緊外鬆」策略，體制內廣泛動員，公眾層面還是歌舞昇平。很多普通市民並不知道自己將面對什麼局面。因為缺乏充分的預警信息，整個城市依然按照慣常的節奏運行，增加了搶險救災的難度，也造成不必要的生命財產損失。

文章對比強調，北京前不久同樣經歷暴雨。在暴雨來臨之前，幾乎每個市民都接到預警短信，很多單位都採取了彈性上班和錯峰上下班的措施。而這種全民知曉的做法，有效降低了災害風險，減輕了災情來臨時城市運行的壓力。

文章指出，「政府動員能力是否強大，基礎設施是否牢固可靠，無疑都是決定性的因素。但是，提高全民抗災意識，暢通災情預警信息，也都是至關重要的。」