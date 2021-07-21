台股加權指數在碰觸18000點後，進入高檔震盪整理，美股同樣在漲多後拉回整理。統一投信表示，美股與台股近期回檔都是良性修正，無礙多頭格局，由於市場資金保持寬鬆，加上企業獲利成長，看好第三季台股繼續由電子及傳產輪流帶動，尤其漲勢落後的電子股可望跟上隊伍，且資金可望從過度集中化趨於常態化，有基本面的族群都有表現空間，指數有望再創新高，操作策略為積極選擇有業績支撐的個股。預期台股加權指數第三季將在本淨比(P/B)2.2倍至2.4倍、約17600點至19100點間波動。

投資方向上，看好第三季進入電子出貨旺季，由於6月未完成訂單與客戶存貨間差距持續擴大，表示企業訂單成長且客戶庫存仍低，預期接單將持續成長。而在景氣復甦與通膨效應下，多數傳產股仍有獲利基本面支撐。看好五大選股方向：一、半導體：晶圓持續吃緊，推升記憶體、封測需求；二、5G、HPC需求強勁：將帶動高速運算電腦、網路傳輸、伺服器、物聯網；三、隨著蘋果新品、伺股器新平台推出，帶動第三季電子消費產品需求；四、電動車景氣復甦，帶動功率元件的成長；五、通膨預期推升傳產類股上漲，歐美解封受惠股及漲價題材受惠股皆有表現空間。

統一全天候暨中小基金經理人林世彬表示，觀察近期各類股成交值變化，內資短線操作氣氛仍濃，資金流向迅速轉換有如翹翹板，盤面主流族群漲跌表現也呈戲劇化，波動度進一步加大。前期交投重心的航運股出現過熱現象後，已有降溫趨勢，由於單一族群過高成交比重並非常態，資金流出後轉向尋找基期低、有成長性的標的，大盤結構可望更為均衡，各族群輪漲有利指數緩步墊高。

後疫情時期，WFH(居家工作)需求會趨緩，但民生經濟及科技產業也恢復發展，具基本面的企業獲利有上調空間。台灣於5月中後疫情升溫，但進入三級警戒並擴大快篩後，新增病例已獲得控制，疫情明顯降溫。雖然疫情影響內需消費，但出口強勁，兩相彌補後，今年台灣GDP成長率應仍可保5%。上市櫃企業整體獲利維持成長，可望支撐台股維持高檔。