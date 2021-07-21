東京奧運國手日前出發前往日本備戰，行政院長蘇貞昌還到機場送機，未料國手們竟是搭經濟艙，36名隨行官員搭商務艙，引爆民間怒火。連自家人綠委高嘉瑜今日也砲轟，這種「以官為尊」的心態還不改，政府到底為選手做了什麼？

高嘉瑜指出，政府編了1.5億預算給中華奧會，並未載明任何細項，就是希望奧會彈性運用經費的空間，讓選手得到最好的照顧，沒有後顧之憂，為國爭光。

高嘉瑜說，沒想到結果卻是選手坐經濟艙，官員坐商務艙，選手受傷，也沒有得到妥善的照顧，選手也沒有拿到最好的設備，中華奧會不值得我們的信任。

高嘉瑜表示，希望體改趕快開始，讓選手可以得到最好的照顧，最多的資源。現在「以官為尊」的心態，在體育界仍非常盛行，很多優秀選手無法代表台灣出賽，因為選手跟體協之間有許多問題存在，各項體協過去爆發過多少弊案，到現在都還沒解決。

高嘉瑜說，政府必須要正視這些問題，不要問選手為國家奪了多少獎牌，而是要問政府為了選手做了什麼。