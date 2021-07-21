【旅奇傳媒/記者-張偉浩】根據環境資訊中心報告，台灣每人每年平均經由海鮮吃下1.63萬個微塑膠，相當於一根1.05公的塑膠吸管。而這些吃下去的塑膠吸管來自餐廳、手搖飲、早餐店，你我的生活日常。

而另一個更可怕的數據，台灣每年約消耗20億根細吸管，除了焚燒帶來的空氣污染，流到海洋、土壤，對環境的破壞更是無以名狀。為了加速台灣限塑腳步，玩艸植造團隊推出純植物製的一次性的蒲草吸管，期望透過減塑的過程，永續、環保、友善的對待台灣、我們共有的地球環境。蒲草生長於水多的地方，屬於多年生植物，盛產於湄公河三角洲的濕地植物，越南是最大產地，莖部中空，正好適合當吸管，大約12個月能長到足以製作吸管的長度。

玩艸植造創辦人陳柏燊表示，在限塑潮流之下，許多替代產品爭相出現，但多數仍有使用情境受限、加工塑料，以及添加物過多的問題，因此蒲草吸管很特別，是「種出來」的，是一種農產品，整支皆為植物原材料，無任何添加物，不僅更安全，使用後無論是堆肥或者以各種形式丟棄，皆能像落葉一般，在3～6個月內自然分解。在不改變消費者使用一次性、拋棄式吸管的習慣之下，可以無痛的輕易取代，更沒有被環境保護的道德觀綁架。因此，越多人使用反而越有利生態，亦是最佳解方。

▲玩艸植造創辦人陳伯燊（左4）、共同創辦人洪誠孝（左2）與團隊合影。 圖：玩艸植造／提供

第一年目標10甲地 製作約8000萬根蒲草吸管

目前蒲草吸管原料主要來自越南，玩艸植造也期盼在台灣種植原產地的蒲草材料，目前第一期在宜蘭、桃園、彰化、屏東都有農地，第一年目標為10甲地，生產3千萬株蒲草，製作約8000萬根蒲草吸管，以此取代市面上的一次性塑膠吸管。

陳柏燊指出，透過《嘖嘖群眾集資／群眾募資平台》的力量，目前已經有超過200甲的農地契作，但蒲草只能透過分株繁殖，預計每年可以新增10甲種植面積，每10甲地的蒲草，又可以放大5倍產量，終極目標2～3年內達到75甲種植面積，每1甲地可以生產800萬支，約莫達到6億隻，可以取代現行使用量的1／3。

找尋多種植物研究 研發、製作門檻重重關卡 研發蒲草吸管困難重重，在發現蒲草之前，已經找尋多種植物研究，包括荸薺、蘆葦、木瓜柄，但都有管壁厚薄度、通管不易、產量有限的問題，最後發現蒲草之後，也需要多項的製作門檻，像是種植環境、製作技術、產品檢驗，到成品都是層層關卡，加上過往沒有種植技術的參照數據，讓曾是從事人力資源、心理系畢業的陳柏燊大嘆隔行如隔山，每個步驟都讓自己吃盡苦頭。

陳柏燊表示，即使發展到現在，玩艸植造還在前往精進產品的路上，期盼不斷的進化帶給使用者更致臻完美的產品。此外，玩艸植造也在符合公平貿易的原則之下，研發並量產低環境負擔且符合環境永續目標的產品，從源頭契作原物料創造合理採購價、優先聘僱弱勢族群員工，到研製百分百自然分解的各式產品，讓生態透過民生商業達到雙贏的方式。

▲玩艸植照團隊夥伴一起下田採收分苗，（前排左起）林泳易、曾禹樵、洪誠孝、（後排左起）張翔淳、周怡君、玩艸植照創辦人陳柏燊。（照片於疫情三級警戒前拍攝，一切符合防疫規範） 圖：玩艸植造／提供

解決紙吸管、就口杯蓋缺點 蒲草吸管成為世界發展趨勢

在台灣塑膠吸管成本不到0.1元，蒲草吸管價格則是8～9倍，但在全世界都在積極減塑過程中，像是歐洲、北美、澳洲、馬來西亞都將全面禁用，塑膠吸管 將慢慢淘汰，更是環保的蒲草吸管發展的利基點。

陳柏燊認為，目前有紙吸管、就口杯蓋的替代產品出現，但各有其缺點，像是紙吸管口感不佳、容易軟爛，價格不斐；而就口杯蓋無疑沒有達到減塑，更有其風險，像是開車族容易遮擋視線、或是杯蓋與杯子脫落灑滿全身，甚至企業為了提高穩定性，生產成本更高。因此，蒲草吸管同時可以解決以上問題，剩下就是降低生產成本，與提高使用率。

▲蒲草吸管成品與外包裝設計。 圖：玩艸植造／提供

超過160家餐飲業者率先響應 各縣市公部門也積極洽談

艸植造預計2年後，等自動化產線建置完成，每支MIT蒲草吸管將降至0.5至0.7元，與市面上其他一次性環保吸管相比，這樣的價位相信是相當有競爭力的。

目前全台已有超過160家餐飲業者率先響應，店內全面或部分改以提供玩艸植造現階段與越南農民契作之蒲草吸管，未來待台灣蒲草種植數量擴增、自動化產線完成，逐步以土生土長的台灣蒲草吸管取代。

陳柏燊表示，自己同時也有經營3家咖啡廳，了解店家對於購買成本與供貨穩定性的考量。他們首家合作的連鎖素食店《得來素蔬食早午餐》連鎖店，每天約使用120支吸管，使用蒲草吸管與塑膠相比較，每個月落差3600元，但對於環境保護的支持之下，業者認為更有實質價值與意義，而且合作的店家滿意 度高、回購率高達8成。

值得關注的是，已經有各縣市公部門與玩艸植造簽約洽談，希望落實減塑政策，讓城市「塑據」持續降低、保護下一代健康。而未來產能穩定之後，目標則是連鎖飲料店，讓台灣人最愛的手搖飲，也能變成推動環保的一環。原產地生產製造減低碳足跡 有助農民經濟、青年回流 除了台灣，玩艸植造也在韓國、香港、英國、加拿大代理商合作，在國外少量鋪貨。

陳柏燊強調，雖然在地自動化生產，才能有效減少碳足跡，但蒲草屬於東南亞的植物，高緯度不適合生長，因此國外原料還是透過越南供應。而台灣部分也會評估各地區的生長狀況，才能確立主要產地，並將廠房設置在附近。預計在今年10月左右就能確定，為台灣產出大量蒲草吸管。

此外，隨著台灣農村人口結構老化，或國家休耕政策等因素，導致不少長期休耕地始終未能耕種而成為廢耕地，而透過種植蒲草天生的高適應力，將有助於活化廢耕地，達到土地再利用、再創經濟價值的目的，讓農民多一份穩定收入，也有機會吸引青年返鄉從事農務活動。

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