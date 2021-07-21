因為疫情，線上教學趨勢不可擋。教育部於疫情期間與康軒文教集團、何嘉仁國際文教集團、南一書局及翰林出版社攜手合作，整合超過8000支國小及國中教學影片資源，已放上教育部因材網數位學習平台，提供全國師生更便捷及豐富的數位資源取用服務。

受疫情影響，全國高級中等以下學校於5月19日起學生改採居家線上學習，改變了師生教學與學習模式，教育部積極規畫及整合數位學習平臺與優質的數位資源，由因材網數位學習平台做為整合及入口網站，提供師生一站式的服務。

暑期期間，教育部規畫更細緻的教學方式與內容說明，帶領參與教師了解教學方式並進行實作，讓教師透過操作線上教學工具加深印象，以利教學實施。相關研習資訊及課程教學影片均公告於教育部「線上教學便利包」(https：／／learning.nchu.cloud.edu.tw／onlinelearning)。

教育部數位學習輔導團隊也將於7月31日至8月11日辦理2梯次、適合國小5至6年級學生的「探索自主學習樂趣營」暑期線上營隊，每梯活動時間為期5個半天，營隊主題包含「語你同行－玩出不一樣的國語課」、「Fun 英語－食在健康」、「飛上雲端學數學」、「消暑探究趣－自然好好玩」等，詳細營隊資訊可至科技輔助自主學習計畫網站點選最新消息查詢(https：／／srl.ntue.edu.tw／news.html)。

教育部「數位學伴計畫」也提供暑期延伸服務，其中線上營隊活動如數位學伴營運中心預計8月9日至20日辦理「疫起、安心學」暑期線上營隊，其他詳細暑期線上營隊資訊可至數位學伴入口網點選最新消息區查詢(https：／／etutor.moe.gov.tw／zh／news／edu)。