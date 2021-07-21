前參謀總長黃曙光一度被認為是接任國防部長的熱門人選，但有傳言指是因其妹妹、台北副市長黃珊珊，讓他錯過國防部長一職，對此，黃曙光表示，自己並不適合，且妹妹會選台北市長，若他擔任國防部長，「對民進黨政府不是好事」，並稱自己永遠不會擋妹妹的前途。

黃珊珊6月29日曾在臉書發文表示，哥哥黃曙光6月底就要從軍職退伍，他當了一輩子軍人，最後從參謀總長的軍職最高職務光榮退伍，真的很以他為榮；至於有傳聞說說哥哥是因為自己才得以升官，也因為她才無法更上一層樓，黃珊珊說，「我何德何能可以影響國家重要將領的職務？」並強調她和哥哥都是在自己的崗位上不斷努力、盡自己的本分，如果只想靠關係或投機、沒有本事，就算天上掉下位子，也接不住吧！

關於國防部長一職，據《鏡週刊》報導，黃曙光坦言曾被徵詢，但因自己個性跟作戰背景出身，覺得不適合，且黃珊珊會選台北市長，若他當國防部長「對民進黨政府不是好事」，也不可能自己接了部長，而叫妹妹不要選市長，「哥哥永遠不會擋妹妹的前途」。

此外，國家安全會議高層人事異動，日前總統府發言人張惇涵表示，蔡總統任命前參謀總長黃曙光出任國安會議諮詢委員，並任命前國家安全局副局長胡木源出任國安會副祕書長。由於卸任國防部長嚴德發現職為國安會諮委，黃曙光亦將接任諮委，創卸任部長、總長同時在國安會擔任諮委的首例。