第6號颱風「烟花」(國際命名：IN-FA)持續往台灣靠近，中央氣象局表示，今(20)日受外圍環流的影響，北部、東北部地區會開始有短暫雨或雷雨，雖然路徑在今天有稍微北修，但北部從今晚到周四降雨會越來越明顯，周五、周六中部以北、東北部降有局部大雨或豪雨，尤其北部山區甚至有局部豪雨等級以上降雨，建議可進行防颱準備。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，烟花目前位在台北東方600多公里海面上，以每小時11公里速度向西轉西南西移動，由於北方太平洋高壓略減弱，目前颱風路徑略為北調，至於第7號輕度颱風「查帕卡」位於鵝鑾鼻西方1000多公里海面，目前已進入廣東一帶陸地，之後將減弱為熱帶性低氣壓。

林秉煜指出，目前烟花所在海域的海溫對其發展有利，預估未來會到中颱上限，是否進一步增強為強颱仍待觀察，整體影響是否會拉長也要看北方太平洋高壓強弱而定，不過北部、東北部從今晚到周四的降雨會越來越明顯，明天中南部降雨範圍也會擴大；周五、周六是颱風最接近台灣的時候，中部以北、東北部降雨會更加延長，甚至有局部大雨或豪雨，尤其北部山區甚至有局部豪雨等級以上降雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。

路徑方面，烟花預計明天早上將位於琉球南方海面，周五轉西北方向移動，周六來到台灣東北部海域，周六去到中國大陸沿海，今天馬祖、北部、東半部、恆春半島都有長浪出現，北部、東半部海面將有2-3米浪高出現，西半部要慎防8-9級強陣風。

颱風警報部分，雖然暴風圈會影響台灣陸地，不過因為路徑偏北，目前要擦過北部陸地機率減少，但是氣象局預估最快今天晚上將針對烟花發布海上颱風警報，陸上颱風警報則是最快明天下午，陸警涵蓋範圍大致落在北台灣，

林秉煜表示，烟花路徑仍然有很大的不確定性，北方太平洋高壓強度略減弱，是否颱風會在偏北仍待觀察，反之路徑南偏，對台灣的影響將會增加，目前仍待觀察。