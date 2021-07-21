櫃買中心21日表示，近期美元市場利率仍持續維持在相對低檔，但有攀升趨勢，惟市場供需兩端皆有籌、投資需求，國際債券市場延續去年之熱度，今年來截至7月20日國際債券市場共發行142檔，總發行量約321.32億美元，發行檔數相較去年同期之126檔增加12.70％，但發行量與去年同期之發行量421.86億美元相較，減少23.83％。

櫃買中心指出，除因去年有以色列及卡達等大型主權債發行案外，去年同期提前贖回之金額較高，致保險業可投資額度增加而推高整體發行金額，但若以流通在外發行規模之增加速度來看（發行金額扣除提前贖回及到期金額），今年來截至7月20日市場發行規模增加之金額為177.21億美元，與去年同期增加之90.03億美元相較，大幅成長96.83％，顯示國際債券市場持續熱絡，流通在外發行規模持續擴大。

今年發行案件美元計價債券共113檔（295.32億美元）、人民幣計價債券共13檔（135.75億人民幣）、南非幣計價債券共7檔（26.7億南非幣），以及澳幣計價債券共9檔（4.18億澳幣）。