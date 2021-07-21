投信對櫃買市場呈現連14日買超，金額達77.62億元，其中，昨（20）日單日就買超17億元，今日投信持續集中火力拉抬櫃買中小股，帶動指數一路創高，今盤中223.3點漲幅近1.6％，指數再寫2007年8月以來新高。

櫃買市場今日盤中約有25檔中小型股拉漲停，包括安國、捷波、陞達科技、晉椿、禾瑞亞、廣應、亞泰金屬、倚強科、均華、鈺創、有益、創惟、台嘉科、立敦、太欣、驊宏資、保瑞、大國鋼以及千金股譜瑞-KY等，都在盤中拉上漲停。

這些漲停股中雖有約10檔出頭的百元以上高價股，但多在數十元至10多元的中低價股，在股價低基期及籌碼集中度高、易拉抬下，成為內資、主力及投信鎖定的標的。

據統計，投信不但呈現連14日買超，買超金額達77.62億元，且在6月30日只有中斷一天買超，轉為小賣超1.35億元，從6月24日至6月29日止，更是呈現連17日買超，當時連買金額合計超過146億元。可見投信從第2季起已將資金大舉轉往櫃買市場。