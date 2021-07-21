第5屆「全球泛華青年劇本創作競賽」日前在線上舉辦頒獎典禮和讀劇藝術節，在疫情年代轉換發表作品平台，不限定參加地點，因此吸引來自16個國家地區的觀眾上線參與。

本屆首獎由香港編劇鄒棓鈞獲得，他的作品《麻雀（死）在物流貨倉的晚上》，故事描述一群工人在倉庫發現一隻麻雀屍體，因而想起一則有關「殺麻雀」的都市傳聞。評審認為這部作品寫作技巧高超，「內容和形式思考皆備，兼具幽默感，更同時呼應當代，是一部荒謬而輕快的都市寓言。」

鄒棓鈞在致詞時表示，劇本在許多巧合下誕生，他表示因為自覺一直無法在創作上拿出成績，「其實在半年前就在思考是不是應該要放棄創作，當時剛好收到了獲獎通知，在不敢置信之餘，也覺得原來自己還可以，原來我還可以再努力創作下去。」

貳獎由編劇郭宸瑋獲得，他的作品《亡命紀事：我是誰？》，情節背景設定在台灣，以身分證件與國籍之間的辯證，帶引出國家認同議題。評審認為這是一部深度、娛樂兼備，又能關照獨特的佳作。

郭宸瑋表示，他從演摩莎劇團的「飄移計畫」，對難民、身分和國族等有更多認識，在閱讀白刷刷黑戶人權行動聯盟出版的《一線之遙：亞洲黑戶拚搏越界紀實》之後，也讓他更進一步了解在台黑戶面對生存、身分的各種艱難處境。他致詞表示，「希望擁有較大資源與話語權的族群和國家能保有溫柔的心，接納與尊重不同族群的聲音。」

參獎作品《新年到來前的二十四小時我們對生活感到厭倦》，作者為中國編劇韓菁，故事由4位因疫情無法回家過年的年輕人的獨白所構成，圍繞大家族中的四個小家庭，透過一場場無止盡的對白互動，掩映每個角色的立體樣貌和狀態。