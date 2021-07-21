【LIVE直播】千年一遇大暴雨！直擊河南鄭州成水城

由於遭遇罕見持續強降雨，鄭州市區出現嚴重內澇，公交、地鐵、鐵路、公路、民航等交通受到嚴重影響，洪災已造成鄭州市區12人死亡。7月20日18點50分左右，鄭州地鐵5號線在行駛過海灘街站後，突然停止運行，車廂內不斷進水，直到20點10分被困乘客陸續被救出，整個過程歷時2個小時左右。

新華社報導，市民李小姐就是被困乘客之一，事後她講述了當時的經歷。昨天16點半左右，李女士單位通知提前下班，當時公車已停運，但地鐵還有開行，上車之初也沒有異常，只是沿路車站停靠時間略久，最後停在了海灘寺至沙口路間的隧道裡，時間是18點50分左右。

後來，李小姐看到司機匆忙從車頭方向跑到車尾，一路打著電話，進入車尾駕駛室，試圖將列車開出，但列車動了一下又停下，車輪摩擦鐵軌發出尖銳聲響，窗外閃過火花，車廂內的燈光也閃一下了。

不到1分鐘，李女士所在的列車尾部車廂開始進水，積水逐漸上升。司機讓乘客往前部走，打開列車前部駕駛室門，疏散乘客到隧道的人行道上，但隧道裡的水流越來越湍急，部分乘客又回到了車廂內。

之後，車廂斷電，空調停止運作，很快水就淹過了人的腰部，個子矮的到了脖子，隧道裡的水位更是越過了人頭。

李小姐給表哥表姐發了條消息：「我可能出不去了，以後我爸我媽拜託你們照顧了。」又告訴了同學社交帳號密碼，如果不幸遇難，拜託將噩耗轉告朋友們。

黑暗裡，李小姐掉下眼淚，但又不敢哭出聲，擔心影響其他乘客的情緒，此時水已經從腰部漫到胸部，窗外水位更是高於車廂內。

乘客們開始缺氧，大口喘粗氣，一些人流冷汗站不住。有人從地鐵座位底下找到滅火器，砸開車窗的較高處，空氣灌了進來。

與此同時，鄭州市消防支隊、鄭州地鐵公司緊急派出救援力量，在車廂頂部打開一個洞。

20點10分左右，被困乘客陸續被救出，李小姐也被帶出車廂，還扶了一名乘客。

李小姐重獲新生，同時也開始自責。她覺得自己應該在現場多待一會兒，多救些人。