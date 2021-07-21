鄭州強降雨各省北投馳援 午前班機只出不進

直擊》河南爆雨 老人苦等救援 民眾遭水沖走數度滅頂

《人民日報》21日報導，針對河南省鄭州市連降暴雨引發險情，應急管理部連夜調派河北、山西、江蘇等7省消防救援水上救援專業隊伍1800名指戰員緊急馳援河南。鄭州鐵公路高鐵停駛，交通運輸部表示，河南8條國道、8條省道出現路面積水、塌方中斷。河南省機場集團發布消息，21日12時之前，鄭州機場只出不進，不接受進港航班。出港航班有序進行中，T2航站樓運行秩序正常，停留旅客約1100人。

截至21日7時，G4京港澳高速、G30連霍高速、S26台輝高速、G1511日蘭高速、G3001鄭州繞城高速等26條高速公路29個路段封閉，恢復時間待定，暫無大量車輛、人員滯留情況。目前，河南國省幹線共有G107、G234等8條國道、8條省道共計30個路段因強降雨引起的路面積水、塌方中斷。當地公路部門在封閉路段擺放安全標誌、安排專人值守，組織人員機械設備待情況穩定後迅速開展搶通作業，暫無車輛、人員滯留和人員傷亡。

央視新聞用戶端報導，20日晚間停電的鄭州大學第一附屬醫院ICU已恢復供電，醫護人員用氣囊對部分患者人工供氧。

大陸國家電網鄭州供電公司表示，21日凌晨5點，鄭大一附院ICU已恢復供電。據鄭州大學第一附屬醫院有關負責人介紹，受暴雨影響，該院附院院區昨晚全部停電，電梯全部停運，備用電源也無法使用。近3000名醫護人員堅守崗位，加強巡護、查房，安撫病人情緒。對於需要供氧的病人，已安排醫護人員一對一使用氣囊，人工供氧。對於大約600多名重症病人，已積極協調向外轉運。

澎湃新聞報導，此外，河南省婦幼醫院21日也停電，急需發電機。該院工作人員表示，目前確實缺發電機，患者需要供氧，新生兒監護室需要發電機供電。

另外，有幾個搶救視訊陸續曝光，河南鄭州地鐵五號線沙口路站一輛地鐵列車在隧道內洪水被洪水逼停，有乘客被困。救援人士稱，當時有幾位重傷人員，截至21日凌晨3時10分被困人員已獲救。

20日晚間，暴雨導致河南鄭州街道水位齊腰深，水流湍急，十幾名市民手挽手喊著口號過馬路。目擊者稱當時水流很急，人少了過不來，看到這一幕時特別感動。

此外，河南鄭州遭遇千年一遇特大暴雨，多地被淹。一民宿老闆20日晚間主動開放50家分店供人避險。他說這個時候應該站出來，出一把力。詢問的電話不停，平均2秒一個，200床位已滿，不過他仍開放地勢較高的公共區域供民眾一時避難收容。