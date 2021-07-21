港媒：前蘋果日報執行總編輯林文宗被捕 涉違國安法 11:262021/07/21 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 星島網報導，香港警方國安處拘捕前蘋果日報執行總編輯林文宗，涉嫌違反廂港國安法。（取自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 星島網報導，香港警方國安處拘捕前蘋果日報執行總編輯林文宗，涉嫌違反廂港國安法，並與蘋果日報多名高層早前涉及的一宗案件有關，目前扣留於長沙灣警署。 壹傳媒上月17日停牌，旗下的香港《蘋果日報》因涉嫌違反國安法遭到政府凍結3個帳戶，涉及1800萬元；同時壹傳媒及《蘋果日報》多名高層包括壹傳媒行政總裁張劍虹被捕。香港《蘋果日報》於上月24日發行最後一份報紙後宣布停刊，網頁版則在同月23日晚上11時59分停止運作。 新華國際時評：美制裁大棒不過是紙老虎 國家級智慧防疫門啟動 樂園推AI人臉追蹤消毒 #蘋果日報 #壹傳媒 #林文宗 #總編輯 #國安法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登示警美企 在港營運風險高 04:102021/07/17 財經要聞 英LOTR措施今午夜截止 香港國安法實施以來 港機場淨出境13.9萬人 15:152021/07/19 兩岸 陳政聞遭爆牡丹灣群聚 港媒：背後似乎有派系競爭的影子 08:402021/07/19 政治 《國際產業》蘋果、Nike中國供應商 傳開始避用新疆工人 11:272021/07/21 財經 傳蘋果和Nike大陸供應商避免聘用新疆工人 10:542021/07/21 財經 屏東前崁頂鄉長林光華涉收賄圖利 懲戒法院判撤職 13:282021/07/18 社會 阿嬌盯吳亦凡桃色緋聞心累 吐心聲：演藝圈對女明星不好 12:482021/07/20 娛樂 布林肯聲明 批香港國安法破壞民主 04:102021/07/18 產業財經 海納百川》陳政聞們VS.戴資穎們（陳世昌） 11:492021/07/20 海納百川 美國之音分析報導》中俄關係表面好但猜疑依舊 美國制裁推動新合作趨勢（白樺） 06:432021/07/19 海納百川 香港電台涉台用詞 避免凸顯主權意識 04:102021/07/21 焦點新聞 兩岸熱門新聞 鄭州暴雨衝垮路基致列車車廂傾斜 司機急停救全車 - 兩岸 - 旺報 河南暴雨有多大？鄭州單日降雨量比德國科隆的3倍還多 - 兩岸 - 旺報 河南暴雨為何如此兇猛？聽聽專家怎麼說 - 兩岸 鄭州洪災建案海報稱「讓風雨只是風景」被砲轟災難行銷 - 兩岸 - 旺報 打破三大發展迷思 學者：大陸走向共同體主義 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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