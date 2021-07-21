星島網報導，香港警方國安處拘捕前蘋果日報執行總編輯林文宗，涉嫌違反廂港國安法，並與蘋果日報多名高層早前涉及的一宗案件有關，目前扣留於長沙灣警署。

壹傳媒上月17日停牌，旗下的香港《蘋果日報》因涉嫌違反國安法遭到政府凍結3個帳戶，涉及1800萬元；同時壹傳媒及《蘋果日報》多名高層包括壹傳媒行政總裁張劍虹被捕。香港《蘋果日報》於上月24日發行最後一份報紙後宣布停刊，網頁版則在同月23日晚上11時59分停止運作。