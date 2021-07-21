郭姓騎士去年11月12日下午3時許，將機車停在新北市一處身心障礙專用停車位，遭台北市交通事件裁決所裁罰1200元。郭提告抗罰，台北地院行政訴訟庭調查發現，機車僅後半車身「壓線」身障停車格，看起來像被人挪移，此情況在現今停車現況屢見不顯，因此判決撤罰，可上訴。

郭提告主張，他原本是停在身障停車格旁邊的一般機車停車格，卻遭不明人士挪動；此外，從採證照片上可發現，他的機車只有「壓線」在身障停車格，實際上並未占用。

交裁所抗辯，郭自稱機車遭人移動，必須負舉證責任，卻未提供任何證據供調查，也無法證明自己沒有過失，依「在身障停車格違規停車」裁處1200元罰鍰，並無違誤。

法官勘驗照片發現，該身障停車格內已停放1輛身心障礙機車，而郭的機車只有後半部車身「壓線」身障停車格，車頭則是在一般停車格內，應可合理推論是被他人移動車身。

法官認為，現今機車停車現況，有機車駕駛人挪動他人停放的機車，以增加己身機車停車空間，屢見不鮮，是一般人民的生活經驗，無法排除郭的機車遭人挪移位置，因此判決撤罰。