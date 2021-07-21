美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，預期第二季財報表現可期，預期每股獲利有機會挑戰1個股本，第三季儘管有ABF載板短缺問題，但營收仍有季增空間，維持祥碩目標價2250元、評等買進。

美系外資表示，祥碩5月營收4.97億元、年增加46.18%，稅前淨利1.68億元、年增加41.18%，單月淨利為1.38億元，年增加40.82%，5月每股盈餘2元，此為包括轉投資文曄(3036)的收入，現階段對祥碩第二季財報依舊維持樂觀預期，預計每股獲利落在10.2元，季增長1%、年衰退17%，單季毛利率則會提升至54.1%，營業利益率為33.6%，祥碩第二季營運表現將展現其經營團隊在逆風中的穩健執行。美系外資表示，展望第三季，儘管ABF載板供應仍然緊張，但仍舊看好祥碩第三季營收將季成長18%，主要動能來自自有品牌的強勁銷售，以及ODM的供應鏈管理，惟因為產品組合關係，毛利率恐收斂到53.5%，故維持祥碩目標價2250元、評等買進。