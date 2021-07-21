根據歐盟機關周二的提案，為比特幣和其他加密資產進行交易的公司，以後必須提供發送人和收受人的詳細資訊，以協助監管機關打擊非法的洗錢交易。
歐盟執委會最新提案的修法，要讓加密資產的交易變得可追蹤。該規則來自於跨政府監管單位「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)的建議，並已經適用於電匯交易。
執委會表示，修法將確保比特幣等加密資產的完全可追蹤，能防範洗黑錢和恐怖組織融資活動等非法用途。為客戶處理加密資產的公司必須收集客戶的姓名、地址、出生日期、帳號，以及加密資產接收人的姓名。為收受人提供服務的公司也必須檢查任何必要資訊的收集。
而提供匿名加密資產錢包的活動也將被禁止，正如同歐盟反洗錢規定已經禁止匿名的銀行帳戶一樣。
這些提案將有助於歐盟加密資產產業的發展，因為它將受益於歐盟內部更新的和統一的法律架構。
歐盟會員國和歐洲議會對這些提案擁有最終決定權，此表示，提案可能需要兩年時間才能成為法律。
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