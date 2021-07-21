《華爾街日報》報導，消息人士透露，客戶包括科技巨頭蘋果公司和運動用品大廠Nike等美國企業的中國供應商，以及將美國作為銷售市場的中國企業，已經開始避用來自新疆的工人。

報導指出，消息來源表示，蘋果主要手機螢幕供應商藍思科技正逐步汰除基於中國政府支持的勞工計畫從新疆調來的維吾爾族工人。

中國口罩生產商湖北海鑫內部人員透露，該公司已不再僱用新疆工人。

近來美國政府持續強化對新疆人權議題的應對和制裁力道。上周美國政府升高對企業的警告，警告美國企業快退出新疆。美國政府表示，有鑑於強迫勞動和侵犯人權等議題，美國企業在中國新疆地區建立供應鏈和投資關係的風險正日益升高。

美國國務院發布聲明表示，企業和個人不退出與新疆有關的供應鏈、企業和投資，未來違反美國法律的風險可能很高。

美國參議院近來通過一項法案，全面禁止來自新疆的進口商品。

7月初，美國政府以涉及在新疆的侵犯人權和高科技監控為由，將14家中國企業和其他實體納入經濟制裁黑名單。