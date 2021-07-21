「台灣好媳婦」女星佩甄跨足戲劇圈和主持領域，皆繳出漂亮成績單，也深受觀眾喜愛，2017年重返校園的她，日前已經通過論文口試，正式取得學位，還不忘藉機向老公告白：「老王，因為想當你的學妹，我累了三年」。

佩甄凌晨在臉書曬出通過論文口試，與教授和親友們獻花的合照，她表示三年前參加台大EMBA口試時，一度緊張到魂飛魄散，即便早已有主持上千場活動晚會的經驗，但考試畢竟還是會有壓力存在，豈知三年來經歷無數場期末考，論文口試前一週依然緊張不已，甚至出現呼吸困難、頭暈、胸悶等症狀，甚至夢到無數次口試凸搥戲碼，讓她對於論文口試擔憂不已。

好在7月16日順利完成論文口試，並從指導教授李存修老師手上，接下期待已久的審定書和成績單，當下即便戴著口罩仍難掩內心感恩和激動，她表示除了感謝老師用心指導，及費心安排虛實整合的線上口試，還有冒著生命危險送花到現場的同學，當然包括特別來獻花的一雙兒女，她也吐出內心話：「很開心完成學位，希望可以成為你們的好榜樣」，而這也是她當初求學的初衷。

最後，她不忘感謝生命中的貴人，也就是老公老公王祚軒，更不忘感性告白：「老王，因為想當你的學妹，我累了三年，接下來我就當你一輩子的牽手，這樣就夠了」，夫妻倆恩愛模樣，頓時閃瞎不少粉絲。