第三輪公費疫苗本週開打，共有170萬人可獲接種，議員羅智強表示，陸生希望至少和外籍生「同等待遇序位」打疫苗、擁有疫苗人權，卻被號稱人權政府的民進黨冷酷拒絕，希望柯文哲應有所作為。

羅智強指出，指揮中心還開放合法移工，以及持有居留證的外籍人士與境外生登記預約，但唯獨合法來台讀書的陸生被排除在外，連登記接種意願的資格都沒有。

羅智強直言，民進黨不把陸生當人看，陸生同樣生活在台灣社會，同樣也可能會染疫，民進黨卻因為意識形態作祟，寧冒導致疫情破口的風險，也不肯開放陸生打疫苗。

羅智強說，並沒有要給陸生打疫苗的「特權」，只盼能與本地學生及其他外籍生一樣，按指揮中心所規定，依同樣順位施打疫苗，但卻被冷酷回絕，讓他們在這場疫情當中，淪為自生自滅的孤兒。

羅智強表示，目前在台各類陸生不過6千多人，陳時中明明誇言，台灣疫苗採購量已經足夠，為何連讓陸生排隊等疫苗都不肯？陸生的命不是命？陸生的人權就要活活的被剝奪？

羅智強認為，看不慣民進黨兩套標準的作法，柯文哲曾多次痛批無法接受，認為牽涉到生命的事，應去除政治扭曲與意識形態，柯文哲也曾喊話中央，讓5萬名無居留身分的非法移工能夠施打疫苗，避免成為防疫破口。

羅智強強調，陸生分布以北部最多，建議身為首都市長的柯文哲，應設法協助陸生施打疫苗，既然中央對非法移工及陸生打疫苗，只會一再以「再研究」推諉，無論是基於人權或防疫，柯文哲都應拿出魄力提出解決之道，打破中央所設下的人權與防疫障礙。