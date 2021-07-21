特斯拉未來擬開放充電站給他廠電動車使用 11:352021/07/21 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉執行長穆斯克20日（周二）在推特表示，該車廠規劃今年稍晚開放超級充電站給予其他車廠的電動車使用。 特斯拉目前在全球共有超過2.5萬個超級充電站，此為該電動車廠的一大競爭優勢。在此同時，其他車廠則組成聯盟或投資新創公司佈局充電網路，藉此搶進電動車市場。 穆斯克在推文提到，今年稍晚將開放超級充電網給予其他電動車，未來打算推廣至全球其他國家。 德國交通部長上月甫表示，他試圖說服特斯拉開放充電網路給予其他車廠，讓電動車主能夠輕鬆充電。 人民幣資本帳自由進出 上海先行 審查高端沒錄影 朝野促公開紀錄 #全球 #開放 #電動車 #車廠 #特斯拉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超級航運周不給力 航海王落難 他曝籌碼面好多狀況 07:372021/07/21 財經 衝刺 Model Y 產量變次要任務，特斯拉德州工廠據傳會優先生產 Cybertruck 10:042021/07/21 汽車情報-汽車新聞 藍籲綠官打國產 立委鄭運鵬舉手 04:102021/07/21 焦點要聞 緯創看旺今年 車載業績翻倍 04:102021/07/21 財經要聞 WFH 必備！JLab Go Work 開箱評測 體驗心得與評價 09:002021/07/21 科技 疫苗EUA限緊急狀況 柯P籲中央說明 04:102021/07/21 焦點要聞 鄭州強降雨各省緊急馳援 午前班機只出不進 11:342021/07/21 兩岸 《金融》銀行兼營債券自行買賣規定鬆綁 金管會估具3效益 08:032021/07/21 財經 全運會招募1500名志工 22日起開放網路報名 10:112021/07/21 體育 12-18歲打BNT 疾管署將申請納入 04:102021/07/21 焦點要聞 陳美霞：疫苗審查 應有民主問責過程 04:102021/07/21 焦點要聞 財經熱門新聞 外資大逃殺3天狂賣905億 這10檔遭獵殺 - 財經 網路鄉民調查局 置產理財專家來解惑 - 財經 陽明、長榮、萬海狂殺沒救了？航運反彈 散戶要逃命？ - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 陽明狂殺驚見6筆神秘數字 網嚇爆訊號來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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