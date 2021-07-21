特斯拉執行長穆斯克20日（周二）在推特表示，該車廠規劃今年稍晚開放超級充電站給予其他車廠的電動車使用。

特斯拉目前在全球共有超過2.5萬個超級充電站，此為該電動車廠的一大競爭優勢。在此同時，其他車廠則組成聯盟或投資新創公司佈局充電網路，藉此搶進電動車市場。

穆斯克在推文提到，今年稍晚將開放超級充電網給予其他電動車，未來打算推廣至全球其他國家。

德國交通部長上月甫表示，他試圖說服特斯拉開放充電網路給予其他車廠，讓電動車主能夠輕鬆充電。