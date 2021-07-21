竹聯幫明仁會南部犯案，南北警方合力掃蕩8嫌。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

警方起獲作案工具。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

警方起獲作案工具。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市永康區1名30多歲咖啡餐飲業負責人，上月29日在自家大樓地下停車場遭北部竹聯幫明仁會成員以「解決債務糾紛」為由，強行押往北部，期間遭毆打、恐嚇，檢警隔天隨即在屏東逮捕1嫌，被害人也於本月1日獲釋，檢警北上逮捕王姓主嫌等7人並查扣槍枝等犯案工具，全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移請台南地檢署偵辦，6人遭裁定收押禁見。

被害人上月29日凌晨3時許，在自家大樓地下室遭多名男子擄走，家屬清晨6時許見被害人遲未返家，在地下室停車場驚見被害人車輛旁留有他的拖鞋，擔心被害人遭危害，急得向警方報案。

永康警分局獲報，報請台南地檢署檢察官指揮，與台南市刑大共同組成專案小組全力偵辦，以車追人，隔天清晨在屏東逮捕21歲沈嫌到案。警方也掌握涉案的北部竹聯幫明仁會成員一路換車北上，造成斷點，連拘禁場所也一換再換，阻絕警方查緝，但得知警方逮捕1名成員後，7月1日火速在台中市郊外釋放被害人，被害人家屬也沒接獲任何電話要求贖金。

警方發現，該犯罪集團慣以債務糾紛為名，押走被害人以謀取不法利益，被害人遭拘禁期間曾遭毆打、恐嚇，但均為皮肉傷。警方陸續在11至13日期間，聯合刑事警察局、新北市政府警察局兵分多路，發動數波查緝行動，一舉掃蕩竹聯幫明仁會板橋據點，將24歲王姓主嫌等7人查緝到案。

全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移請台南地檢署偵辦，後續也持續擴大追查。