外資連三日大賣台股。（圖／陳友齡製圖）

Delta變種病毒成為全球經濟復甦隱憂，外資近三日大賣台股，累積賣超905.9億，而在賣超前十大的個股中，電子股包辦5檔，另外，航運熱門股長榮與陽明都上榜，賣超前三名的個股分別是聯電、華邦電跟台積電。

根據證交所的公開資料顯示，從7月16日至7月21日的3個交易日，外資共賣超前十檔個股，包括聯電13萬2312張、華邦電5萬6567張、台積電5萬6339張、群創5萬167張、陽明4萬1352張、中鋼3萬9486張、長榮2萬9328張、緯創2萬7855張、益航2萬7002張、開發金2萬6837張。

賣超前十大的個股中，電子股包括聯電、華邦電、台積電、群創、緯創等占一半，傳產族群則有長榮、陽明、益航及中鋼，另外則是金融股開發金。而近十日外資賣超

外資上演大逃殺影響台股大盤表現，台股昨（20日）收在17528.74點跌破月線，且以籌碼面來看，外資連三日賣超並在期貨市場加碼空單。法人指出，外資在周三期權結算日前已提前表態，結算日當天壓力也不小，需要等到結算後才有反彈機會。