5月疫情爆發，全國三級警戒持續已逾2個月，國內各行各業備受衝擊，疫情逐漸趨緩，國民黨基隆議會黨團要求基市府，以正式公函或其他官方管道向中央提出建議，考量民眾需求普發現金，實施紓困、振興。

國民黨基隆議會黨團書記長張芳麗表示，疫情期間，許多民眾被迫失業、放無薪假，許多商家無奈關門，整體經濟動能近乎停滯，目前疫情已逐步控制，民眾亟需政府為經濟注入活水。

她說，根據主計總處最新失業調查顯示，受疫情衝擊，5月失業率升至4.11％，創下7年半以來最高，就業人數也較上月驟減12.6萬，創下歷年同期最大減幅，顯見疫情所帶來的經濟負能量，不僅劇烈，更將持續，此外，去年雖然通過兩次紓困預算，但手續繁雜、曠日廢時，民眾無法及時紓困，怨聲載道。

張芳麗認為，此時此刻雖微解封，但仍有很多基層老百姓快喘不過氣，更應該關心基層的呼喊，她提及，國民黨團從疫情開始就不斷呼籲紓困的重要性，但遺憾的是，政府的紓困政策是複製貼上居多，造成紓困領得很辛苦，很多還領不到。

國民黨市議會黨團要求普發現金紓困、救急，並強調，普發現金，是最簡單、最快、最有效的方法，其他國家也已經證明是最有效率的做法。