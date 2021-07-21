大陸鄭州7月17日至21日，出現罕見持續強降水，全市普降大暴雨、特大暴雨，近3天降雨量已幾乎下了以往一年的雨量，進而出現嚴重內澇，目前已轉移避險約10萬人，同時洪災已造成鄭州市區12人死亡，救援還在進行中。

而面對災情，大陸包括騰訊、阿里巴巴、高德地圖、泡泡瑪特等多家知名企業也火速進行捐款救援，包含騰訊公益慈善基金會捐贈1億元（人民幣，下同），並在基金會首頁設置「馳援河南洪災」專區，提供大陸網友的愛心捐助管道。

此外，阿里巴巴公益表示，已聯動中國扶貧基金會、壹基金緊急展開募捐行動，支援抗災，更多公益專案也正在緊急上線。另外阿里巴巴MMC事業群表示，旗下盒馬集市河南倉將開放倉內1000多種物資，優先用於救災。同時向鄭州7000個社區2.1萬個服務點運輸第一批45萬件食品與生活物品，免費向市民提供。

其他援助企業還包含小米捐贈5000萬元、泡泡瑪特也已向河南省慈善總會捐贈打款500萬元等。