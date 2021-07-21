IKEA高雄店今天在臉書粉專上公告，今日暫停營業。（翻攝IKEA臉書）

高雄連續19天維持零確診，正當下周有望解封之際，卻爆出IKEA宜家家居高雄店1名前銷售部門主管染疫。對此，國民黨高雄市議員陳若翠憂心出現防疫破口，她今（21）鄭重呼籲，高雄市長陳其邁除做好疫調，也要注意社區確診黑數問題，以免讓微解封變成「危解封」。

IKEA高雄店今天在臉書粉專上公告指出，顧客與員工安全與健康是他們最關心的事，因應全店消毒作業，IKEA高雄店今日暫停營業，也強調往後將持續加強消毒及落實相關防疫政策，「讓我們一起堅持防疫健康管理，平安度過疫情」。

陳若翠今爆料，IKEA高雄店1名銷售部門主管，7月15日出境返回馬來西亞時採檢為陽性，雖然她日前已離職，但出境前幾天有少部分同事幫她搬家及餞別，她呼籲，市府對這些高危險群要特別加強檢疫，不要出現像雙北一樣棘手的群聚感染。

陳若翠指出，由於該個案為銷售主管，工作上與各樓層門市都有接觸，第一時間所有員工都到民生醫院進行快篩，第一圈匡列的員工也有人送防疫旅館進行隔離，然而進出IKEA的消費者不少，質疑市府有沒有辦法做好完整疫調？呼籲市長陳其邁拿出魄力，發揮公衛專業為市民把關，戰勝看不見的敵人。

陳若翠再舉義享天地案例指出，該案確診者6月底前都在高雄，7月上新北工作，7月11日發病，7月18日確診陽性，CT值30，被判定是在新北感染，但病毒有潛伏期，但之前住高雄、在高雄工作時，當時可能就已染病，並把病毒帶上去新北，或是僞陽無症狀者，在沒有完成全民打疫苗前，處處都是風險，陳其邁的防疫團隊能不戒慎恐懼嗎？