「我滿18歲，我要考駕照！」今年台南市有1萬6985名年滿18歲的青年，但因疫情期間台南監理站每天上下午各僅受理22人講習，台南市議會國民黨團21日接受青年的陳情，質疑此種速度是要考到「天荒地老」嗎？要求委託民間代辦機車路考。台南監理站副站長陳昭玲表示，目前已開放民間機車駕訓班，應可有效解決考照塞車的問題。

國民黨籍議員蔡淑惠指出，多位家長帶著年滿18歲的青年到服務處陳情，指孩子考上大學要到外地讀書，學校要求學生必須有駕照才能申請學校停車位，沒想到監理站在疫情期間每天只受理15人考駕照，他們努力好久都排不上，讓孩子們十分焦慮。服務處受理陳情後，也立刻出動多位助理，每天晚上12點準時上線搶名額，沒想到搶了1個禮拜，仍搶不到1個名額，難怪家長和年輕人們會生氣，痛批比大學聯考還難上數百倍。

國民黨團認為，不僅大學生申請學校停車位需要駕照，駕照更是求職的基本要求，因此現在的年輕人只要滿18歲都會立刻去考駕照。沒想到，今年碰到疫情三級警戒，想考駕照光上網報名就難如登天，除了1天限額15人，甚至連下鄉考照點都怕群聚而停掉。

國民黨團怒嗆，公路總局是要等三級警戒解除，第一線人員全部打完疫苗後，才會考慮恢復下鄉考照，以及解除1天15人的考照限制嗎？難道公路總局員工打不到疫苗，就讓考駕照接近停擺嗎？可知台南市今年有1萬6985人年滿18歲，以每天22人考照的速度計算，需要772天才考得完。鑑於汽車檢驗、考照都可以委託民間代辦，機車考照請民間代辦有何不可？

陳昭玲回應說，機車考照需先接受120分鐘的安全講習與「機車防禦駕駛」課程，之後再參加筆試、路考。過去台南監理站每天上下午各受理50人講習，三級警戒期間則降載為上下午各15人，本周微解封又增加為22人，但即使沒有疫情也經常被說考不完。

陳昭玲建議，由於政府已經開放民間機車駕訓班並提供補助，民眾可參加視訊講習，並於監理站筆試後，再回到駕訓班路考，或是選擇較不會塞車的麻豆、新營等監理站報考，應該可以解決考照塞車的問題。