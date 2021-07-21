各縣市疫苗涵蓋率近日成為熱門話題，新竹縣一度敬陪末座，縣長楊文科不捨醫護遭誤解，日前投書指出，新竹縣獲配疫苗僅11萬2420劑，占新竹縣總人口為19.62％，為全國最低，即使把疫苗全部打完，涵蓋率仍是最後一名，用此數據質疑新竹縣施打緩慢、作為全國評比，不僅有失公平，也「抹煞基層醫護人員的努力！」

楊文科在文中指出，有媒體製圖呈現各縣市疫苗施打狀況，該圖顯示，到7月19日止，新竹縣接種人次為8萬6181人次，第1劑涵蓋率為14.5％。楊文科說，起初縣府也虛心檢討，但解析疫苗數量後，發現獲得的疫苗量最少，即使以18歲以上總人口數24.63％計算，也是倒數第2少。

縣府統計，新竹縣65歲以上人口為13.15％、全國第2低，依照中央配發疫苗定額比例計算，也是倒數第2，但因新竹縣0到17歲人口為20.3％，為全國第2高，換算得出的數據就更低。

新竹縣人口結構與新竹市相仿，新竹市的疫苗涵蓋率卻比新竹縣多5％，楊文科在文中也解釋，從疫苗累積配送數占人口數比例可發現，新竹市也比新竹縣多4.17％，疫苗數占18歲以上人口比例更相差到5.53％，疫苗數量有此差距，「讓人匪夷所思」。

楊文科表示，疫情同島一命，但數據統計和解讀無法呈現真實，導致民眾的誤解，也打擊到醫護人員及防疫士氣，他認為，全台目標在於快速提升全體國人的疫苗接種率，因此所評估數據應該只有全體國人的疫苗涵蓋率。