北京清華公共管理學院副教授鄢一龍表示，從中國與世界的關係看，中國正走出一條重新定義全球格局與全球秩序的新路，正在走向「共同體主義」。

鄢一龍指出，從世界範圍來看，中國崛起打破了三大發展迷思。

第一是打破了發展中國家的「玻璃天花板」。發展中國家長期被納入一個西方中心／非西方邊緣的全球發展體系中，能夠獲得一定的發展空間，但是不被允許突破發展的「玻璃天花板」。發展中國家只能是依附型或者半依附型的發展，而不能真正獨立自主發展；只能在霸權國家所容許的分工體系之內發展，而不能觸動霸權國家乳酪，許多國家都因此陷入中等收入陷阱，中國不但實現內生自主的發展，而且不斷攀上發展的新階梯，跨越貧困陷阱、中等收入陷阱，未來也會跨越日本等國陷入的高收入陷阱。

鄢一龍說，第二是打破只有資本主義制度才能更快發展的迷思。以往實現現代化的國家都是資本主義國家，蘇聯人均GDP最高的時候估計也只有七八千美元。由於統計體系差異，蘇聯的人均GDP需要進行估計。按照現價計算，1989年為8940美元。按照不變價計算，1989年為7112美元（1990 International Geary-Khamis dollars）。中國作為社會主義國家實現了比資本主義國家要快得多的發展，短短幾十年時間就全面建成小康社會，到中共建政100年時將實現社會主義現代化。

第三是打破西方列強「國強必霸」悖論。「城頭變幻大王旗，你方唱罷我登場」，世界歷史舞臺上主角不斷在變，霸權爭奪戰主題卻從未改變。只有中國崛起真正打破了這一魔咒，這不是一個新霸權的崛起，而是一個新型世界強國的王者歸來。

鄢一龍強調，與西方歷史上的霸權不同，中國不是靠到世界各地殖民、四處掠奪發家致富，而是靠十幾億人民的辛勤勞動、創新革命而富起來的；中國奉行的不是霸道，而是王道，不是「國強必霸」，而是「國強好仁」；中國不是輸出戰爭動亂、輸出苦難，而是為世界創造巨大發展機遇，讓世界各國搭中國發展快車；中國不是在世界上稱王稱霸、唯我獨尊，而是堅定維護真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。

鄢一龍認為，從中國與世界的關係看，中國正走出一條重新定義全球格局與全球秩序的新路。中國崛起不會重演「漫長的16世紀」以來不同國家霸權更迭的歷史，而是作為新型全球性大國，推動世界秩序向更公正、更合理的方向演進。

鄢一龍說，在安全觀上，共同體主義是普遍安全觀，超越了「均勢安全觀」與「集體安全觀」；在發展觀上，共同體主義是共同發展觀，超越了「零和發展觀」與「自由發展觀」；在文明觀上，共同體主義是文明交融觀，超越了「文明衝突論」與「多元文化主義」；在國家關係上，共同體主義強調夥伴關係，超越了結盟關係與不結盟關係。