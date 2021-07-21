封測廠超豐(2441)今（21）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利3.1元，金額創歷史新高。展望後市，超豐表示訂單需求續旺，目前稼動率維持95～96％近滿載高檔、訂單能見度已達第四季，對下半年旺季營運樂觀看待。

超豐此次股東會亦完成董事全面改選，6席新任董事為董事長蔡篤恭、執行長謝永達、總經理甯鑑超，力成總經理暨營運長呂肇祥、副總經理陳玉欽，張智能。3席新任獨董為盛群董事長吳啟勇、馮竹健、莊明仁。

超豐受惠貿易戰及新冠肺炎轉單效應，使擴產規模效益逐步顯現，2020年營收創147.01億元新高、年增達22.2％，毛利率25.91％、營益率22.08％，優於前年23.27％、19.44％。稅後淨利亦創26.62億元新高、年增達40.42％，每股盈餘（EPS）4.68元亦創近13年高點。

在封測產能供不應求下，超豐2021年營運動能續旺，雖然6月初捲入移工群聚染疫事件，略微影響6月營收表現，但第二季營收仍季增達14.19％、年增達34.13％，以48.13億元再創歷史新高，使上半年營收達90.29億元、年增達31.59％，續創同期新高。

展望今年，超豐董事長蔡篤恭預期，在AI、5G、物聯網、智慧駕駛、高速運算等先進科技發展帶動下，半導體整體需求可樂觀看待，但國際政經局勢不穩及疫情持續擴散，將影響全球經濟前景，對原料價格上漲、零組件短缺及台幣升值等不利因素仍將嚴正以待。

蔡篤恭表示，超豐已啟動傳承工程，公司執行長謝永達升任集團執行長，內部組織亦將進行調整，以培養接班人。為緩解產能吃緊狀況，今年除持續增購設備外，並將興建頭份二廠及WT（晶圓測試）二廠，增加傳統導線架封測產能，因應未來成長所需。

展望後市，超豐表示微控制器（MCU）需求強勁，音訊及電視晶片、筆電用鏡頭等需求續強，持續挹注下半年封測訂單動能，目前稼動率維持95～96％的近滿載高檔、訂單能見度已達第四季，對下半年旺季營運展望樂觀看待。