2021年亞洲生技大會(BIO Asia–Taiwan 2021)包含展覽、論壇、商機媒合、公司展望說明會，今日均將以全線上(Online)方式正式開幕。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，去年很希望今年疫情就可以恢復正常，但很遺憾的是還不行，在這次疫情當中可以了解到，只有很好的醫生及醫療機構是不行的，檢測、藥品及疫苗還是要靠產業，產業是人民健康很重要的一環。

這次的新冠疫苗只靠國外也是不行，無法解決這個問題，李鐘熙坦言，政府的疫苗採購，自已知道政府在2~3月的時候有接觸，並希望在6月前交貨，但這其實是很難訂得到貨的，都是要等到明年，他再次強調生技產業的重要性。

今年亞洲生技大會邀請了許多位國際重磅講者，其中包括了莫德納(Moderna)疫苗公司共同創辦人羅伯特．蘭格(Robert Langer) ，將以「突破性科技創造與落實」為題現身說法。李鐘熙說，目前莫德納市值約750億美元，看起來風光無限，但其實中間有很多人指責是騙子，他感嘆的說，這是必經之路，因為新的東西不是很多人可以懂得和接受。

李鍾熙表示，期待透過亞洲生技大會 ，可望為許多因疫情而動彈不得的生技醫藥產業，提供尋求國際夥伴 、洽談合作及授權募資的機會；並藉此防疫時機及亮點，讓國際走入台灣，同時也讓台灣走入全球市場，帶動生技產業更快速的發展。

今年亞洲生技大會改採「全線上」活動形式，但透過線上論壇及互動展覽平台，各國與會者可進行一對一即時對談、電子名片資訊閱覽，線上展覽更包含視訊、通話及留言功能，在數位時代中，提供無國界線上商機拓展。