澎湃新聞報導，大陸國務院新聞辦公室21日記者會介紹優化生育政策促進人口長期均衡發展有關情況。大陸國家衛生健康委人口家庭司司長楊文莊表示，社會撫養費等制約措施確實不合時宜，需要及時廢止，未來生育政策將是宣導性的。

楊文莊指出，《中共中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》（以下簡稱《決定》）於20日正式發布，生育政策中社會撫養費一直頗受大家關注，關於社會撫養費的存廢爭議也存在多年，此次《決定》取消了社會撫養費和相關處罰規定，是基於幾方面原因：一是中國發展的戰略目標發生了重大的變革，現在是促進人口長期均衡發展，這跟上世紀七八十年代控制人口增長，以及進入新世紀以來我們穩定提升水準發展目標是不一樣的。

楊文莊說：「所以社會撫養費等制約措施確實不合時宜，需要及時廢止。」根據長期監測、調查包括有關研究來看，群眾的生育意願長期保持保持在「2」以下。雖然實施全面兩孩政策了，但是很多家庭由於養育、教育等問題，在生育選擇方面，還是在延後，有的甚至是放棄了。所以，群眾更關注的是希望有完善的、配套的、積極的支持政策，出臺積極政策應當是我們下一步工作的重點。

「實施三孩政策，也是計畫生育政策。」楊文莊表示，各個地方應當根據國家政策的要求保護婦女兒童權益。從家庭來講應當互敬互愛，家庭也要平等協商，有計畫、負責任地安排生育子女的數量和時間。而對於個別人口發展與經濟社會資源環境矛盾比較緊張的地區，也需要通過加強宣傳教育，促進相關經濟社會政策與生育政策相配合，進一步鞏固脫貧攻堅和全面建成小康社會的成果。